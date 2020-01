Sanremo 2020 Amadeus, Junior Cally replica: “Brani sessisti? No!” (Di domenica 19 gennaio 2020) Amadeus, Junior Cally a Sanremo 2020 bufera sui suoi testi, lui replica: “Non è sessismo” Dopo le polemiche dei giorni scorsi sulla frase di Amadeus giudicata sessista e retrograda, un’altra polemica in queste ore ha investito il Festiva di Sanremo. Nel mirino ci è finito il rapper Junior Cally per il testo di una sua canzone “Strega”, giudica sessista e istigatrice all’odio di genere. Il verso in questione infatti recita: “L’ho ammazzata, le ho strappato la borsa / c’ho rivestito la maschera”. Pronta è stata anche la replica di Junior Cally che attraverso il suo ufficio stampa ha dichiarato: “É la grammatica del rap” a poi ha aggiunto: “L’arte può avere un linguaggio esplicito e il rap, da sempre, fa grande uso di elementi narrativi di finzione e immaginazione che non rappresentano il pensiero ... Leggi la notizia su lanostratv

