Sanremo 2020 | 29 deputate scrivono ad Amadeus | “Si scusi per la conferenza stampa” E

"Le deputate dell'Intergruppo per le donne, i diritti e le pari opportunità stigmatizzano quanto affermato da Amadeus nel corso della conferenza stampa di presentazione del prossimo Festival di Sanremo". Inizia con queste parole la lettera pubblicata da Repubblica che è firmata da 29 deputate di tutti gli schieramenti: la richiesta fatta ad Amadeus è quella di scusarsi pubblicamente per quanto detto durante la conferenza stampa della 70esima edizione del festival di Sanremo. "Risulta del tutto incomprensibile che – attraverso le parole del direttore artistico e conduttore della più importante manifestazione musicale del paese – il servizio televisivo pubblico promuova un modello diseducativo di donna bella e disposta a occupare ruoli di secondo piano per non fare ombra al proprio compagno famoso. È lo specchio di una cultura secondo cui la donna non ...

Sanremo 2020 - bufera su Junior Cally : “Famoso per brani sessisti” : Un gruppo di esponenti del Partito Democratico ha inviato una segnalazione alla commissione di Vigilanza Rai sottolineando...

Me contro Te a Sanremo 2020 : Luì e Sofì tra gli ospiti? : Le due star di Me contro Te ospiti al Festival di Sanremo 2020 : secondo un'indiscrezione di Blogo, Luì e Sofì saranno all'Ariston. Luì e Sofì , i due protagonisti del film Me contro Te ospiti a Sanremo 2020 : questa è un'indiscrezione di Blogo che non è stata confermata ufficialmente, ma indubbiamente farebbe felici i giovanissimi fan che seguono i due Youtuber e che questa settimana hanno contribuito al successo del loro primo film. Tra gli ...

Festival di Sanremo 2020 e Grande Fratello Vip : WeWorld Onlus condanna la violenza sulle donne : Festival di Sanremo 2020 e Grande Fratello Vip, il commento di WeWorld Onlus parla di una violenza sulle donne che ha origine in una cultura fortemente maschilista. Tra il Grande Fratello Vip 2020 e il Festival di Sanremo 2020 negli ultimi giorni abbiamo assistito a diverse situazioni difficili riguardo la violenza sulle donne e il sessismo: oggi WeWorld Onlus , organizzazione per i diritti dell donne , ha commentato con forza il momento ...

Sanremo 2020 - Francesca Novello furiosa : “Altro che un passo indietro…” : La compagna di Valentino Rossi, Francesca Novello , prossima valletta a Sanremo 2020 , ha pubblicato un lungo post su Instagram dopo le polemiche La compagna di Valentino Rossi, Francesca Novello , ha voluto spegnere le polemiche dopo la frase pronunciata da Amadeus, prossimo conduttore di Sanremo 2020 : “Ha la capacità di stare vicino a un grande uomo stando […] L'articolo Sanremo 2020 , Francesca Novello furiosa : “Altro che un ...

Sanremo 2020 - Salmo fa un passo indietro : non sarà un ospite del Festival : Il Festival di Sanremo 2020 continua ad essere nell’occhio del ciclone, regalando ogni giorno una nuova polemica o un cambio di carte in tavola. Il protagonista di oggi è Salmo , annunciato da Amadeus come ospite della serata di apertura del Festival , martedì 4 febbraio. Secondo quanto annunciato sul suo profilo Instagram, il rapper avrebbe deciso di fare un passo indietro , queste le sue parole: Io vorrei ringraziare di cuore ...

Salmo dice no ad Amadeus : “Niente Sanremo 2020 - sarei a disagio” : Mentre continuano senza sosta le polemiche per le dichiarazioni di Amadeus ritenute sessiste dall’opinione pubblica. Dopo che Claudia Gerini ha invocato il boicottaggio di Sanremo 2020 la polemica non si placa e arriva il primo grande dietrofront: Salmo , vincitore di quattro dischi di Platino per l’album Playlist è ospite d’apertura della prima serata ha detto no ad Amadeus . Salmo non ha specificato i motivi del suo cambiamento di idee riguardo ...

Sanremo 2020 - Salmo dà forfait : ‘Non me la sento’ : Sul Festival di Sanremo 2020 continuano ad abbattersi tegole e la nave del capitano Amadeus si trova ad affrontare una tempesta dopo l’altra. In principio fu la scelta di avere come ospite della kermesse la giornalista Rula Jebreal a suscitare le polemiche, poi le uscite del conduttore su Francesca Sofia Novello ritenute sessiste da gran parte dei media, e ora un rifiuto d’eccezione. Trattasi di Salmo , previsto come ospite della ...

Sanremo 2020 | La Gerini attacca Amadeus : “boicottiamo il Festival” : Anche Claudia Gerini si lamenta del commento sessista di Amadeus : invita a boicottare il Festival ma poi “fa un passo indietro” e cancella il post. Non sembra placarsi (giustamente) nemmeno a distanza di giorni la polemica accesa su Amadeus e il gravissimo commento sessista, fatto durante la prima conferenza stampa del Festival di Sanremo 2020 . […] L'articolo Sanremo 2020 | La Gerini attacca Amadeus : “boicottiamo il ...

Sanremo 2020 - Salmo non ci sarà : "Mi sentirei a disagio" : “Tra i due santi, Sanremo e San Siro, scelgo San Siro” ha dichiarato il rapper annunciando che non sarà tra gli ospiti...

Sanremo 2020 Amadeus dopo la bufera interviene Giovanna Civitillo : Sui social Giovanna Civitillo sui social difende il marito Amadeus , dove è stato accusato di sessismo dopo le parole dette in conferenza stampa sui motivi che lo avevano portato a scegliere Francesca Sofia Novello come co-conduttrice per il Festival di Sanremo . Giovanna Civitillo ha anche usato l’ironia, per ripagare con la stessa moneta chi aveva attaccato lei e Amadeus per avere un profilo in comune su Instagram. «A volte un passo ...

Sanremo 2020 Nicola Savino risponde ad Elisabetta Gregoraci : La showgirl Elisabetta Gregoraci ha attaccato Nicola Savino dicendo che a causa sua non farà parte del cast de “L’Altro festival”. La presentatrice spiega che la sua partecipazione era già stata annunciata e c’era un accordo con la Rai, ma il conduttore si sarebbe opposto fermamente a causa delle idee politiche dell’ex marito di Elisabetta , Flavio Briatore. Elisabetta in un lungo post ha spiegato cosa è successo e moltissimi ...

Nicola Savino risponde ad Elisabetta Gregoraci dopo l’esclusione da Sanremo 2020 : Elisabetta Gregoraci ha duramente attaccato Nicola Savino dicendo che a causa sua non farà parte del cast de “L’Altro festival”. La presentatrice spiega che la sua partecipazione era già stata annunciata e c’era un accordo con la Rai, ma il conduttore si sarebbe opposto fermamente a causa delle idee politiche dell’ex marito di Elisabetta , Flavio Briatore. Elisabetta in un lungo post ha spiegato cosa è successo e moltissimi suoi ...

Sanremo 2020 - Salmo dice no al Festival : “Non me la sento” : Sanremo 2020 , Salmo dice no al Festival : “Non me la sento” Amadeus l’aveva invitato e la sua presenza era ormai cosa certa sul palco dell’Ariston, per avviare la primissima puntata della kermesse. E invece Salmo ha detto no. Il rapper ha rinunciato a Sanremo , prendendo le distanze dalla 70esima edizione del Festival della canzone italiana. Il rapper ha dato una spiegazione enigmatica via social. Sul suo account Instagram, ...

Sanremo 2020 Giovanna Civitillo difende Amadeus : Giovanna Civitillo la moglie di Amadeus , è intervenuta sui social in difesa del marito, bersagliato con accuse di sessismo dopo le parole dette in conferenza stampa sui motivi che lo avevano portato a scegliere Francesca Sofia Novello come co-conduttrice per il Festival di Sanremo . Giovanna Civitillo ha anche usato l’ironia, per “ripagare” con la stessa moneta chi aveva attaccato lei e Amadeus per avere un profilo in comune su ...

Sanremo 2020 : date - cantanti - canzoni - ospiti e tutto quello che c'è da sapere : Dal 4 all'8 febbraio il Teatro Ariston ospita la 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Al timone Amadeus

