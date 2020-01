Sanremo 2020, 29 deputate contro Junior Cally: “Frasi violente e sessiste”. Lui: “Polemica politica”. E riporta testi già presentati all’Ariston: “Mi verrebbe da strapparti quei vestiti da putt***” (Di domenica 19 gennaio 2020) “… tra i cantanti in gara è prevista la presenza del rapper per ragazzini Junior Cally, i cui testi – come già evidenziato alla Rai da molte associazioni di donne – sono pieni di violenza, sessismo e misoginia, appare evidente che la direzione artistica del Festival di Sanremo 2020 sia in palese contrasto con il contratto di servizio della Rai”: queste le parole della lettera firmata da 29 deputate e indirizzata alla commissione di Vigilanza sulla Rai, all’amministratore delegato Fabrizio Salini, al cda Rai e all’Usigrai, nella quale si chiede ad Amadeus di chiedere scusa per quanto detto in conferenza stampa e si fa riferimento alla presenza del rapper sul palco dell’Ariston. “Considero vergognoso che partecipi a Sanremo Junior Cally, un rapper per ragazzini/e che ha nel suo repertorio canzoni contenenti frasi violente e che istigano alla ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

