Sanità | medici al lavoro fino a 70 anni contro la carenza di personale

Per far fronte alla carenza dei medici nel decreto Milleproroghe dovrebbero essere inseriti degli emendamenti con cui si permetterà ai medici di rimanere in corsia fino ai 70 anni di età, andando così oltre la normale età di pensionamento. Inoltre, per gli specializzandi almeno al terzo anno di corso sarà possibile accadere a dei contratti a termine.

