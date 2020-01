San Valentino: dove andare, idee, posti carini e luoghi romantici (Di domenica 19 gennaio 2020) San Valentino, il giorno degli innamorati, è alle porte: ecco alcune idee su dove andare, svariati posti carini da visitare in coppia per festeggiare nei luoghi più romantici San Valentino, viaggi (fonte foto: Pixabay) Il giorno più atteso da tutte le coppie e tutti gli innamorati sta finalmente arrivando. San Valentino è alle porte e sarà tripudio di amore, cioccolatini, scambio di regali e cene romantiche, senza dimenticare le coppie che vogliono invece fare un viaggio: ecco dove andare, alcune idee con posti particolarmente carini e luoghi assolutamente romantici. L’idea di regalare infatti un soggiorno a base d’amore è sempre più diffusa e ci sono diverse possibilità per tutte le tasche. La nostra Italia offre località suggestive e adatte per i piccioncini. Gradara / Mantova (Pixabay) Gradara: un borgo bellissimo sito nelle Marche, in ... chenews

