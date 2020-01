Salvini: “Se sarò premier riconoscerò Gerusalemme capitale d’Israele. La Lega non è antisemita” (Di domenica 19 gennaio 2020) Salvini: “Se sarò premier riconoscerò Gerusalemme capitale d’Israele. La Lega non è antisemita” Il segretario della Lega Matteo Salvini ha dichiarato che se diventerà premier riconoscerà Gerusalemme capitale di Israele. Il leader leghista lo ha dichiarato in un’intervista oggi al giornale Israel Ha-Yom nella quale ha chiesto anche che la Ue “vieti” il Bds, il movimento di boicottaggio di Israele. Salvini ha ribadito al giornale, considerato vicino al premier Benyamin Netanyahu, che la Lega “non ha Legami con organizzazioni politiche”, come Casa Pound, Forza Nuova e Fiamma definite dal giornale “antisemite”. L’intervista è stata rilasciata pochi giorni dopo il convegno al Senato sull’antisemitismo. A una domanda sul risorgere dell’antisemitismo in Europa – di cui si discuterà a Gerusalemme il 22 e 23 gennaio ... Leggi la notizia su tpi

borghi_claudio : Nei discorsi di Salvini c'è quella pulizia, spontaneità, quel convinto amore per le terre che visita che penso sia… - Mov5Stelle : Salvini è disorientato, non ha argomenti se non selfie con il cibo. Un mese fa, addirittura, ha proposto un govern… - Mov5Stelle : Se volete allontanare o far fuggire un leghista, basta chiedergli la soluzione a un problema. Che si parli di Ilva,… -