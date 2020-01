Salvini: “La Lega non è antisemita. Se sarò premier riconoscerò Gerusalemme capitale di Israele” (Di domenica 19 gennaio 2020) L’intervista di Salvini ai microfoni di ‘Israel Ha-Yom’: “Il mio partito non ha nessun Legame con CasaPound, Forza Nuova e Fiamma”. ROMA – “La Lega non è un partito antisemita“. A dirlo è Matteo Salvini in un’intervista al giornale Israel Ha-Yom. “Non abbiamo nessun Legale con organizzazioni politiche come CasaPound, Forza Nuova e Fiamma e se diventerò premier riconoscerò Gerusalemme come capitale di Israele“. Il numero uno di via Bellerio attraverso le pagine del giornale, inoltre, chiede all’Unione Europea di vietare il Bds, il movimento di boicottaggio di Israele. “La Lega non è un partito antisemita” “La Lega non è un partito antisemita”. A pochi giorni dal convegno organizzato a Roma, Matteo Salvini prende ancora una volta le distanze dai movimenti di estrema destra. E lo ... Leggi la notizia su newsmondo

