Salvini: “Antisemitismo in Italia? Colpa di immigrati islamici. Da premier riconoscerò Gerusalemme capitale di Israele” (Di domenica 19 gennaio 2020) Se Matteo Salvini dovesse mai diventare presidente del consiglio, l’Italia riconoscerà Gerusalemme capitale di Israele. Lo ha detto lo stesso leader della Lega al giornale Israel Ha-Yom nella quale ha chiesto che la Unione Europea “vieti” il Bds, il movimento di boicottaggio di Israele. Pochi giorni dopo la sua partecipazione al convegno al Senato sull’antisemitismo (dove comunque non c’era Liliana Segre, che ha ricordato come non basti non essere solo antisemici “ma bisogna essere anche antirazzisti”) , Salvini ha rilasciato un’intervista il giornale vicino al premier Benyamin Netanyahu. Un colloquio concesso per specificare che la Lega “non ha legami con organizzazioni politiche”, come Casa Pound, Forza Nuova e Fiamma tricolore definite dal giornale “antisemite“. Ad una domanda sul risorgere dell’antisemitismo in ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

