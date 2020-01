Salute, la Coldiretti: “Mediterranea la migliore dieta al mondo del 2020” (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiLa dieta mediterranea si è classificata come migliore dieta al mondo del 2020 davanti alla dash e alla flexariana. Lo rende noto la Coldiretti sulla base del best diets ranking 2020 elaborato dal media statunitense U.S. News & World’s Report’s, noto a livello globale per la redazione di classifiche e consigli per i consumatori. La dieta mediterranea – sottolinea la Coldiretti – ha vinto la sfida tra 35 diverse alternative con un punteggio di 4,2 su 5 grazie agli effetti positivi sulla longevità e ai benefici per la Salute, tra cui perdita e controllo del peso, Salute del cuore e del sistema nervoso, prevenzione del cancro e delle malattie croniche, prevenzione e controllo del diabete. Il primato generale della dieta mediterranea – precisa la Coldiretti – è stato ottenuto grazie al primo posto in ben quattro specifiche categorie: prevenzione e cura ... Leggi la notizia su anteprima24

totferrr : RT @RaiNews: Coldiretti ottimista su giro d'affari e nuovi posti di lavoro - farfalla14 : RT @consulenze360: ??Tre piatti di fagioli, lenticchie e ceci su quattro che si consumano in Italia sono in realtà stranieri provenienti sop… - MaxCoen3 : RT @LaStampa: Pubblicato il decreto del ministero della Salute che fissa i limiti massimi di Thc per chilo. Coldiretti: finita l’incertezza… -