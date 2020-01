Salto con gli sci: Anna Shpyneva regala alla Russia l’oro alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020, nona Jessica Malsiner (Di domenica 19 gennaio 2020) Nella prima gara individuale del Salto con gli sci alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 di LosAnna è la Russia a festeggiare per la medaglia d’oro conquistata da Anna Shpyneva sul trampolino piccolo del “Les Tuffes Nordic Centre”. La diciottenne nativa di San Pietroburgo, già capace di entrare nella top10 in Coppa del Mondo a Klingenthal, si è imposta in rimonta davanti alla francese Josephine Pagnier dopo aver chiuso la prima serie in seconda posizione a 4.4 punti dalla leader transalpina. Shpyneva si è poi superata nella seconda manche con un balzo da 84 metri che le ha permesso di rifilare la bellezza di 11.2 punti nei confronti di Pagnier portando a casa di fatto l’intera posta in palio. Terza piazza finale e medaglia di bronzo per la ceca Stepanka Ptackova, quarta a metà gara per poi scavalcare l’austriaca Julia Muehlbacher (alla fine quarta a 8.7 ... Leggi la notizia su oasport

