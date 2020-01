Salmo si tira indietro da Sanremo: “Mi sentirei a disagio” (Di domenica 19 gennaio 2020) C’è chi ha accusato Sanremo di essere vecchio e arretrato. Quest’anno però al Festival ci sarà un po’ di tutto, sia fra gli ospiti che fra i concorrenti. Nella rosa dei partecipanti, anche le quote indie (Pinguini Tattici Nucleari) e rap (Rancore, Junior Cally, Anastasio). Un modo per aprirsi al pubblico, anche più giovane, anche con gli ospiti fra cui Ultimo. Avrebbe dovuto esserci anche il rapper Salmo fra i mega ospiti della kermesse, ma qualcosa è andato storto. Salmo ha infatti annunciato il suo ritiro dal Festival con un video su Instagram in cui ha spiegato le sue motivazioni. Si tratterebbe infatti di disagio: Allora prima di farmi venire un aneurisma…io volevo ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo che mi aveva invitato come super ospite della prima serata del festival ma non sarò presente al festival, non me la sento, mi sentirei a ... Leggi la notizia su velvetgossip

borraccino_ : @MasterAb88 A mio parere quello che ha fatto la brutta figura è proprio Salmo, che a cose fatte si tira indietro. S… - ebiasibetti : Chissà se Salmo tira un bel bestemmione dal palco di #Sanremo2020 -