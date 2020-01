Sabrina Ferilli, preoccupazione dopo Tu si que vales: le foto allarmanti (Di domenica 19 gennaio 2020) Sabrina Ferilli fotografata con una mascherina su naso e bocca: fans preoccupati Sono state pubblicate su Di Più alcune foto choc di Sabrina Ferilli che indossava una mascherina (e che vedrete alla fine del secondo paragrafo!). I fan, di primo acchito, si sono subito preoccupati nel vedere la loro beniamina girare per le strade in quel modo. La Ferilli, rivelazione dell’ultima edizione di Tu si que vales, infatti, indossava una “mascherina chirurgica” che ha subito allarmato le persone che l’hanno vista all’aeroporto di Fiumicino. I presenti si sono preoccupati nel vedere l’attrice con il volto semicoperto dalla mascherina azzurra. Ma perché Sabrina Ferilli dopo Tu si que vales ha indossato proprio quella mascherina, andando in giro con il suo manager, nonché marito, Flavio Cattaneo? Ricordiamo che questo tipo di mascherina – come scrive anche ... Leggi la notizia su lanostratv

