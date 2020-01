Rugby femminile, Serie A 2019-2020: i risultati della decima giornata. Ampie vittorie per Valsugana, Villorba e Colorno (Di domenica 19 gennaio 2020) Va in archivio la decima giornata della Serie A di Rugby femminile: nel Girone 1, che comprende le migliori sette della scorsa stagione, larghe vittorie per le prime tre della classe, Valsugana, Villorba e Colorno. Nel Girone 2 bene il Monza, corsaro a Milano, i vetta con una gara in meno, continuano a braccetto nel Girone 4 Donne Etrusche e Belve Neroverdi. Nel Girone 3, dove si è disputata la settima tornata, continua la fuga del Rugby Riviera. I risultati odierni e le classifiche dei raggruppamenti: Girone 1 Valsugana Rugby Padova-CUS Ferrara Rugby 108-0 HBS Colorno-Unione R. Capitolina 50-6 Red Panthers TV-Arredissima Villorba Rugby 0-53 Riposa: Itinera CUS Torino Classifica 1 Valsugana Rugby Padova 40* 2 Arredissima Villorba Rugby 40 3 HBS Colorno 32 4 Unione R. Capitolina 13* 5 Itinera CUS Torino 13* 4 Red Panthers TV 11 7 CUS Ferrara Rugby 1 * = una gara in meno Girone 2 Chicken ... oasport

