Rubrica Games: Anticipazioni sulle uscite di Febbraio 2020 (Di domenica 19 gennaio 2020) Rubrica Games: Un mese sottotono e con lo slittamento di molti titoli attesissimi quali FInal Fantasy 7 Remastered e Cyberpunk 2077. di Piero Lombardi – L’inverno si fa sentire anche nel mondo videoludico e Febbraio sarà un mese un po’ povero in termini di uscite. Vediamo il dettaglio: Zombie Army 4 : Dead War (4 Febbraio) Ritorna con un nuovo episodio la serie di Rebellion, nell’Europa degli anni 40’ l’esercito di Hitler in versione non-morto ci attende per divorarci. Da provare in cooperativa con gli amici. Yakuza 5 Remastered (11 Febbraio) Il quinto capitolo della saga torna sul mercato in versione Remastered per Ps4. La storia di Kazuma girerà a 1080p con contenuti esclusivi. Darksiders Genesis (14 Febbraio) Già disponibile su Pc e Google Stadia, esordisce su console l’action RPG che fa da prequel alla serie di Darksiders. Dreams (14 Febbraio) Un titolo interessantissimo, ... 2anews

