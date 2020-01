Romina Carrisi, la foto con Pamela Prati lascia senza parole (Di domenica 19 gennaio 2020) Questo articolo Romina Carrisi, la foto con Pamela Prati lascia senza parole è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Romina Carrisi ha pubblicato sui social una foto con Pamela Prati che ha lasciato senza parole tutti i followers. E’ successo solo poche ore fa, ma ha già destato un sacco di meraviglia la foto che la figlia di Albano Carrisi e Romina Power ha pubblicato sul suo profilo instagram. Protagonista della foto insieme a … Leggi la notizia su youmovies

infoitcultura : Ylenia Carrisi il web dalla parte di Romina | La figlia di Albano non c’è più - infoitcultura : Ylenia Carrisi, che fine ha fatto? Il web dalla parte di Romina “E’ viva..” - infoitcultura : Romina Power tenerezze con Albano Carrisi, lui sdolcinato: “Fosse stato per me non ti avrei mai lasciato” -