In tutto il mondo è noto come il Ken umano a causa delle molteplici operazioni alle quali si è sottoposto pur di assomigliare al fidanzato di Barbie. Conosciamo dunque meglio Rodrigo Alves.Nato in Brasile il 30 luglio del 1983 e conosciuto anche come Roddy Roll, pare che la sua passione per i personaggi Mattel nasca da quando sua nonna le aveva regalato una bambola di Barbie, iniziando a vestirsi da donna anche se si sentiva maschio. All'età di 19 anni si trasferisce a Londra lavorando come assistente di volo.Rodrigo Alves: Barbie, Ken, naso, che lavoro fa 19 gennaio 2020 13:14.

durchdienachtx : Ma Rodrigo Alves ha deciso di passare al mondo femminile. Aiuto. - ChiLiberato : Raga rodrigo alves è diventato donna #GFVIP - Francy28429906 : Scusate ma la Wanda assomiglia sempre di più a Rodrigo Alves #GFVip -