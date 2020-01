Ritrovato cadavere | era di una donna da giorni nel Lago d’Iseo (Di domenica 19 gennaio 2020) Nel Lago d’Iseo Ritrovato cadavere di donna. Si pensa che galleggiasse nelle acque da diversi giorni, visto lo stato avanzato di decomposizione. Ritrovato il cadavere di una donna all’interno del Lago d’Iseo. Il reperimento dei resti umani in questione ha avuto luogo in località Montsola, un paesino che si affaccia sulla sponda della provincia di … L'articolo Ritrovato cadavere era di una donna da giorni nel Lago d’Iseo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

infoitinterno : Brescia, ritrovato un cadavere nel lago d’Iseo: è di una donna di 40 anni - Puglia_in : Ritrovato in località Simeone il cadavere carbonizzato di un uomo di mezza età. Indagini in corso per comprendere s… - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Toremaggiore. Cadavere di un uomo ritrovato in un'auto bruciata. Il cadavere carbonizzato di un uomo carbonizzato è stat… -