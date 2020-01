RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Così nelle gare di andata, diretta gol live score (Di domenica 19 gennaio 2020) RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: la diretta gol live score delle partite della 20giornata di campionato, previste oggi, domenica 19 gennaio 2020. Leggi la notizia su ilsussidiario

9091campioni : RT @CarmeloSamp: Al dì la dei risultati finché ci sarà questo personaggio disgustoso alla Sampdoria, per me il calcio sarà un un'incubo. Pr… - PiacenzaPress : Serie C - I risultati della 22a giornata nei Gironi A, B, C -