Riscontriamo problemi audio WhatsApp e con invio foto questa domenica: servizio down (Di domenica 19 gennaio 2020) Stiamo riscontrando problemi con gli audio WhatsApp oggi 19 gennaio, considerando il fatto che da alcuni minuti a questa parte la nota app non consente l’invio di messaggi vocali e di foto, almeno stando alle segnalazioni che ci state inviando proprio in questi minuti in posta e dai test che abbiamo avuto modo di effettuare poco fa. Sia tramite smartphone Android, sia con iPhone. Non si tratta, pertanto, di una bufala, al contrario di quanto vi abbiamo riportato alle porte del weekend con la fake news riguardante il ritorno di WhatsApp a pagamento. Al momento non abbiamo riscontri in grado di chiarire la vicenda, motivo per il quale non possiamo anticiparvi quanto dureranno i problemi con gli audio WhatsApp e l’invio delle foto. Sappiamo soltanto che il down in questione è ampiamente diffuso, secondo quanto abbiamo riscontrato su down Detector, così come il normale utilizzo ... Leggi la notizia su bufale

