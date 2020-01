Rihanna e Hassan Jameel si sono lasciati dopo tre anni insieme (Di domenica 19 gennaio 2020) E’ finita la storia d’amore fra Rihanna e Hassan Jameel, la coppia dopo tre anni ha deciso di lasciarsi, i fan dispiaciuti Si sono lasciati Rihanna e Hassan Jameel, dopo tre anni d’amore la coppia ha deciso di mettere fine alla relazione. A rivela in esclusiva la notizia sulla cantante è Us Weekly, che però non ha fatto cenno sui motivi della rottura. Tuttavia, stando ad alcune indiscrezioni, i due si sono separati in modo pacifico, insomma nessun rancore, solo molta comprensione. La rottura giunge all’improvviso, e sembrava che le cose andassero a gonfie vele per la coppia. Dall’incontro con l’imprenditore saudita la cantante sembrava aver ritrovato il sorriso, dopo un passato sentimentale turbolento. I due si erano conosciuti nel 2016 durante una festa di Halloween, e dopo qualche tempo avevano iniziato a frequentarsi. Sembrava proprio che la coppia fosse pronta per fare il grande ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Rihanna e Hassan Jameel si sono lasciati dopo tre anni insieme - - VanityFairIt : La cantante e l'imprenditore arabo si sarebbero lasciati. Ma il tempo delle lacrime sarebbe (già) finito - zazoomblog : Rihanna dopo la rottura con Hassan Jameel il flirt con Asap Rocky? - #Rihanna #rottura #Hassan #Jameel -