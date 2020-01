Rihanna, dopo la rottura con Hassan Jameel il flirt con Asap Rocky? (Di domenica 19 gennaio 2020) Rihanna e il fidanzato Hassan Jameel insieme allo stadio per i Los Angeles LakersRihanna e il fidanzato Hassan Jameel insieme allo stadio per i Los Angeles LakersRihanna e il fidanzato Hassan Jameel insieme allo stadio per i Los Angeles LakersRihanna e il fidanzato Hassan Jameel insieme allo stadio per i Los Angeles LakersRihanna e il fidanzato Hassan Jameel insieme allo stadio per i Los Angeles LakersRihanna è tornata single e nessun matrimonio, nessun sogno di quelli vagheggiati nei mesi passati, ha potuto coronare il suo amore con l’imprenditore arabo Hassan Jameel. A tre anni dal loro primo incontro, i due si sono lasciati. O così, quantomeno, ha scritto Us Weekly, senza che le proprie indiscrezioni abbiano trovato alcuna conferma nei diretti interessati. La cantante non ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali e Jameel si è ben guardato dall’addentrarsi nelle ragioni della ... Leggi la notizia su vanityfair

ladisansa : IN CHE SENSO ANCHE RIHANNA SI E' MOLLATA DOPO 3 ANNI SCUSATEEEEE MA NON ERA INCINTA? LO E'? BHO SONO CONFUSA SU QUESTO - directionsvoice : RT @cyruseyes_: Rihanna che ci vede sclerare per l'album dopo aver finito di confezionare l'ultimo paio di mutande della nuova collezione c… - Nineuf09 : RT @madameinps: Rihanna e Hassan si sono lasciati dopo tre anni di fidanzamento Chris Brown e Drake in questo momento: -