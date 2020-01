Rigopiano: Bonafede, lo Stato si scusa (Di domenica 19 gennaio 2020) Pescara - "Rappresento uno Stato che vuole dire ai familiari che è al loro fianco e lo sarà sempre, che chiederà scusa ogni volta che ci sarà da chiedere scusa per non aver avuto la capacità di difendere le vite e proteggere i loro familiari. Lo Stato ha il dovere istituzionale e morale di dare giustizia, sapendo che quella verità non riporterà indietro figli, madri, padri e fratelli morti tre anni fa". Così il ministro Alfonso Bonafede, nella commemorazione delle 29 vittime dell'hotel Rigopiano a tre anni da quella tragedia. leggi tutto Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

