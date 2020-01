Regole e coccole, così il cane sceglie il proprio padrone (Di domenica 19 gennaio 2020) Daniela Uva Già dai primi mesi un cucciolo osserva chi si occupa di lui ed è capace di distinguere vari comportamenti È il migliore amico dell'uomo, si sa. Ma quando entra in una nuova famiglia «umana» il cane non interagisce con tutti allo stesso modo. All'interno del nucleo è lui a eleggere il suo padrone, il capo branco al quale resterà fedele per il resto della propria vita. A dimostrare questa dinamica è la scienza: una recente ricerca condotta all'università della Florida ha infatti provato che Fido identifica l'essere umano a lui più vicino sulla base di una serie di interazioni che si creano intorno a necessità primarie. Insomma, ogni cane elegge il suo capo branco osservando in che modo i diversi componenti del gruppo reagiscono per soddisfare i suoi bisogni. Alla fine viene «promossa» la persona con la personalità più forte e quella più incline a sacrificarsi per ... Leggi la notizia su ilgiornale

