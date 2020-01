Reggio Emilia, il regalo (sino a 25 mila euro) ai lavoratori dei due fratelli generosi (Di domenica 19 gennaio 2020) Enzo e Maurizio Bartoli, dopo aver ceduto a un fondo Usa la loro azienda (settore chimico/farmaceutico) hanno donato alle maestranze una somma per dire «grazie» Leggi la notizia su corriere

marattin : Con @lucianonobili verso due iniziative di campagna elettorale in Emilia: tra pochi minuti a Reggio Emilia, alle 17… - lucianonobili : Una bellissima giornata con @marattin in #EmiliaRomagna: a Reggio Emilia per sostenere i nostri candidati e la list… - matteosalvinimi : Ora in diretta da Casalgrande (Reggio Emilia), state con noi! #26gennaiovotoLega ?? LIVE ?? -