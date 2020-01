Reggio Emilia, il regalo dei due fratelli imprenditori ai dipendenti: 25 mila ciascuno per l’addio all’azienda (Di domenica 19 gennaio 2020) Enzo e Maurizio Bartoli hanno sopreso tutti. I due imprenditori e titolari della Ice spa, industria chimica reggiana, hanno voluto ricompensare i loro dipendenti dopo la cessione della storica azienda a conduzione familiare a un fondo d’investimento americano. «Era una decisione di cui eravamo già al corrente. Mi riferisco anche al premio, di cui ovviamente siamo stati molto contenti», racconta Roberta Manfredi, dipendente della Ice da 36 anni, al Resto del Carlino. A ogni dipendente, in base all’anzianità di servizio e al ruolo coperto, è stata data una cifra che va dai 5 ai 25mila euro. I soldi sono stati inviati con la busta paga di dicembre, direttamente dal patrimonio personale dei fratelli Bartoli. «Siamo stati per tanti anni proprio come una famiglia – continua la signora Manfredi –. Per qualsiasi dubbio o problema, i titolari erano sempre lì per noi, il ... Leggi la notizia su open.online

marattin : Con @lucianonobili verso due iniziative di campagna elettorale in Emilia: tra pochi minuti a Reggio Emilia, alle 17… - lucianonobili : Una bellissima giornata con @marattin in #EmiliaRomagna: a Reggio Emilia per sostenere i nostri candidati e la list… - matteosalvinimi : Ora in diretta da Casalgrande (Reggio Emilia), state con noi! #26gennaiovotoLega ?? LIVE ?? -