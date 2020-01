Ragazzo sordo fa causa a Pornhub: “Non capisco cosa dicono, mancano i sottotitoli” (Di domenica 19 gennaio 2020) Un uomo sordo avrebbe fatto causa a Pornhub, il popolare sito di contenuti per adulti, spiegando che la mancanza di sottotitoli gli rende la fruizione dei video più complessa rispetto a chi può sentire. La class action è stata pubblicata dal sito TMZ, che ha riportato la notizia dopo aver ottenuto i documenti con i quali Yaroslav Suris avrebbe fatto causa al noto portale hard. Secondo l’uomo, un non udente, il sito violerebbe l’Americans with Disabilities Act proprio per la mancanza dei sottotitoli nelle parti dialogate dei video. In realtà, come ha poi ricordato la stessa azienda, Pornhub ha un’intera categoria dedicata ai non udenti. (Continua…) Nei documenti depositati da Suris, però, si parla dell’impossibilità di ascoltare e comprendere le porzioni audio contenenti i dialoghi, rendendo a lui – e a tutti gli utenti sordi – estremamente difficile ... Leggi la notizia su howtodofor

