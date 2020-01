Quanti soldi ha guadagnato Conor McGregor battendo Cerrone? Cifra faraonica, assegno milionario (Di domenica 19 gennaio 2020) Il ritorno di Conor McGregor sull’ottagono era uno degli eventi più attesi della prima parte dell’anno per tutti gli appassionati della MMA, il volto simbolo delle arti marziali miste ha fatto pace con se stesso e a 15 mesi di distanza dalla brutta sconfitta contro Khabib Nurmagomedov è rientrato nel circuito che conta sfidando Donald Cerrone alla T-Mobile Arena di Las Vegas. L’irlandese ha letteralmente surclassato l’avversario, imponendosi in appena 40 secondi: colpi di spalla al naso del rivale per liberarsi dal clinch iniziale, micidiale calcio sinistro al volto e poi una raffica di pugni per demolirlo definitivamente costringendo l’arbitro a interrompere l’incontro. Il ribattezzato Notorius è indubbiamente uno degli sportivi più bravi a vendere la propria immagine e a generare volumi d’affare importanti in occasione dei suoi match, il suo ... Leggi la notizia su oasport

