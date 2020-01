Pronostici Serie A/ Scommesse e quote 20giornata: Milan, un'altra vittoria? (Di domenica 19 gennaio 2020) Pronostici Serie A: le quote e le Scommesse fissate per le partite della 20giornata del primo campionato italiano, previste il 18 e 19 gennaio 2020. Leggi la notizia su ilsussidiario

skillandbet : ? #PRONOSTICI SERIE B ? ?? - infobetting : Atalanta-Spal: formazioni, quote, pronostici - infobetting : Milan-Udinese (12:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici -