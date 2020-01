Problemi WhatsApp con invio foto, video e vocali il 19 gennaio, dettagli anomalia (Di domenica 19 gennaio 2020) Non si tratta di casi rari: seri Problemi WhatsApp si stanno verificando per alcuni utenti in questa domenica 19 gennaio. Non che l'applicazione di messaggistica più utilizzata in assoluto non funzioni affatto. Semmai, le anomalie si verificano al momento dell'invio di contenuti multimediali e dunque con l'inoltro di foto e immagini ma anche video e pure anche vocali in chat singole o di gruppo. La situazione particolare che investe l'app WhatsApp è ben evidenziata dal sito Downdetector, siamo ad un primo picco delle segnalazioni di anomalie in questa domenica di metà gennaio ma è già chiaro il motivo per il quale in molti si lamentano del malfunzionamento del servizio. Mentre i normali messaggi di testo riescono ad essere inviati normalmente attraverso l'app, al contrario qualsiasi contenuto multimediale rimane in standby durante l'invio e non raggiunge per nulla il ... Leggi la notizia su optimaitalia

pcexpander : Dalle 11:55 ci sono problemi con #WhatsApp Ha anche tu lo stesso problema? Lasci un commento qui sotto.… - talktostrangerx : raga ma solo io ho problemi con WhatsApp? non manda gli audio - Smalnel : sto avendo problemi con i file non mi invia niente, confermate? #whatsapp -