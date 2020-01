Problemi con foto, video e audio, il grido d’allarme: “#whatsappdown” (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoWhatsApp down. La popolare applicazione di messaggistica istantanea non permette di scaricare audio, foto e video mettendo in crisi tantissimi utenti in tutto il mondo. Molte persone da questa mattina lamentano difficoltà a scaricare sullo smartphone foto e contenuti multimediali (video e audio), sia in chat che nei gruppi. Milioni di persone stanno registrando e segnalando disagi con la nota applicazione di messaggistica. Sembra impossibile, ormai da quasi un’ora dal momento in cui scriviamo, inviare contenuti multimediali come foto, video e audio. E il problema, come accennato, sta riguardando numerosi utenti, a tal punto che l’hashtag #whatsappdown è salito tra le principali tendenze su Twitter in Italia. L'articolo Problemi con foto, video e audio, il grido d’allarme: “#whatsappdown” proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

