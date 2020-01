Previsioni Meteo Umbria: domani nuvoloso, possibili deboli nevicate sulla dorsale appenninica (Di domenica 19 gennaio 2020) “L’alta pressione in rinforzo determina l’attivazione di un forte flusso orientale freddo“: sono le Previsioni Meteo del Centro Funzionale della Regione Umbria. Oggi sereno o poco nuvoloso con tendenza all’aumento della nuvolosità. nuvoloso sulla dorsale. Venti: moderati orientali. Temperature: in calo. domani nuvoloso, possibili deboli nevicate sulla dorsale appenninica fino a quote basse. Venti: moderati o forti orientali. Temperature: in calo. L'articolo Previsioni Meteo Umbria: domani nuvoloso, possibili deboli nevicate sulla dorsale appenninica Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

