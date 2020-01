Previsioni Meteo Toscana: addensamenti e deboli precipitazioni (Di domenica 19 gennaio 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana per i prossimi giorni, fino al 23 gennaio. Oggi poco nuvoloso in mattinata con addensamenti anche consistenti in Appennino, in particolare sui versanti emiliano-romagnoli dove potranno verificarsi deboli e residue precipitazioni (nevose oltre 700-800 metri di quota). Tendenza all’aumento della nuvolosità fino a cielo nuvoloso nel pomeriggio, ma senza precipitazioni significative. Venti: moderati da nord-est in rinforzo a forti nel pomeriggio. Mari: poco mossi sottocosta, mossi a largo. Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione le massime, con valori generalmente inferiori a 10°C nell’interno. Domani nuvoloso con addensamenti anche consistenti in Appennino, in particolare sui versanti ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

