Previsioni meteo lunedì 20 gennaio: allerta in Sardegna, Calabria e Sicilia (Di domenica 19 gennaio 2020) La giornata sarà caratterizzata da un generale miglioramento delle condizioni del tempo su gran parte del Paese. Da segnalare allerta gialla per alcune zone di Sardegna, Calabria e Sicilia, dove sono previste piogge e isolati temporali. Soffieranno inoltre forti venti orientali con possibili burrasche in prossimità delle Bocche di Bonifacio. fanpage

