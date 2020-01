Previsioni Meteo Aeronautica Militare: temporali e vento forte nei prossimi giorni (Di domenica 19 gennaio 2020) Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e per i prossimi giorni, fino al 25 Gennaio 2020. Oggi al Nord addensamenti compatti su Piemonte sudorientale, rilievi del Trentino Alto Adige ed aree appenniniche, con deboli precipitazioni, nevose sulle relative zone montuose oltre i 500-600 metri, ma in attenuazione da fine giornata;spesse velature sul restante settentrione.Al primo mattino e dopo il tramonto estesa nuvolosità bassa e stratificata in pianura padana, accompagnata da foschie dense o locali banchi di nebbia. Centro e Sardegna: annuvolamenti compatti sulle regioni adriatiche e sulla Sardegna orientale con associate piogge o rovesci sparsi;attese deboli nevicate sulle relative aree appenniniche oltre i 500-600 metri. Estese e spesse velature sul resto del centro. Sud e Sicilia: molte nubi sulle regioni ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo #19gennaio - news_modena : Meteo | Previsioni per domanica 19 gennaio - ReggioPress : Reggio Emilia, le previsioni meteo per lunedì 20 gennaio 2020 -