Polizzi, la fidanzata della vittima: “Ho paura del killer” (Di domenica 19 gennaio 2020) Riccardo Menenti, il killer di Alessandro Polizzi è in attesa di scontare l’ergastolo a pochi chilometri da Julian Tosti, fidanzata della vittima e quasi rimasta uccisa sei anni fa, che ora teme per la sua incolumità. Polizzi, la fidanzata: “Temo che finisca il lavoro” Risale a 6 anni fa il delitto di Alessandro Polizzi, uomo che è stato ucciso nella notte tra il 25 e 26 marzo del 2013 nel suo appartamento a Firenze. Con lui c’era anche la fidanzata Julia Tosti, che per fortuna se l’è cavata, ma per lei la paura che possa ritornare a finire il lavoro è tanta. Quattro processi dopo, infatti, Riccardo Menenti, il killer in questione è stato accusato di omicidio e per questo condannatao all’ergastolo. Insieme ai i suoi legali però avrebbe chiesto di rivedere il caso per una scarcerazione, e in attesa che la Cassazione si pronunci, l’uomo sta ... Leggi la notizia su notizie

