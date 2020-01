PlayStation 5: un nuovo brevetto Sony potrebbe aver svelato il design della nuova console? (Di domenica 19 gennaio 2020) Il sito GizChina avrebbe recentemente pubblicato due sketch legati ad un brevetto Sony le quali, se ciò si rivelasse veritiero, rappresenterebbero il design finale di PlayStation 5.I disegni, visibili di seguito, mostrano una console dalla conformazione atipica, composta da due "placche" asimmetriche, come a formare una X. Nonostante la forma particolare, essa ricorda a grandi linee quella di PlayStation 4 e PlayStation 4 Slim, mantenendo le forme arrotondate di quest'ultima. Difatti, esattamente come le console Sony dell'attuale generazione, anche in questo caso abbiamo sul davanti il lettore dischi e due porte USB, con i tasti di accensione ed espulsione del disco posti sull'angolo sporgente.Il dettaglio più importante, tuttavia, è che questi sketch "brevettati" assomigliano incredibilmente ad una "PS5" ritratta in una vecchia foto che, anche ai suoi tempi, aveva generato discussioni ... Leggi la notizia su eurogamer

