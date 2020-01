«Più che sardine, fagiani»: lo striscione di CasaPound nelle vie del centro di Bologna nel giorno della manifestazione (Di domenica 19 gennaio 2020) Un drappo con scritto ‘Più che sardine siete dei fagiani’ affisso in una delle vie del centro di Bologna, via Irnerio, non lontano da Piazza VIII agosto dove oggi si terrà la grande manifestazione organizzata dalla sardine che tornano nella città dove la loro ‘avventura’ cominciò lo scorso novembre. FOTONOTIZIA. “Bologna invivibile”: CasaPound contro le “sardine” https://t.co/ko9zdKXd0h pic.twitter.com/imxKHmA7zj— Bologna Today (@Bolognatoday) January 19, 2020 Ad appenderlo, scrive l’Ansa, gli attivisti di CasaPound. «Con questo striscione – scrivono in una nota – vogliamo solo far capire, in maniera goliardica com’è nostro stile, che se scendete in piazza protestando contro il clima d’odio del ‘nuovo fascismo’ in una città che sta diventando sempre più invivibile a causa di sinistra e ... Leggi la notizia su open.online

