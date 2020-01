Pioli entusiasta: «Theo è tra i migliori terzini al mondo» – VIDEO (Di domenica 19 gennaio 2020) Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo la vibrante vittoria del Milan contro l’Udinese. Le sue parole Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo l’emozionante vittoria del Milan contro l’Udinese. Ecco le parole del tecnico rossonero su Theo Hernandez. «È molto forte, io ho avuto la fortuna di giocare con Cabrini. Io Theo lo stimolo tutti i giorni, perchè credo che possa diventare tra i più forti al mondo. Può migliorare in tante cose. Sulla nazionale non parlo, faccio già fatica a scegliere i miei. Se continua così dovrà essere per forza sulla lente di ingrandimento di tante situazioni» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

