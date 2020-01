Pietro Anastasi morto, il figlio rivela: “Papà aveva la Sla, ha chiesto la sedazione assistita” (Di domenica 19 gennaio 2020) “Papà aveva la Sla, che gli era stata diagnosticata tre anni fa dopo essere stato operato di un tumore all’intestino”. Gianluca Anastasi ha rivelato all’Ansa la malattia del padre, il campione della Juventus scomparso venerdì 17 gennaio a 71 anni. “Ha chiesto la sedazione assistita per poter morire serenamente. Gli ultimi mesi sono stati davvero devastanti, ha scelto lui giovedì sera di andarsene”. Gianluca ha raccontato gli stadi della malattia, diagnosticata tre anni fa per via di dolori alle gambe e alla braccia, dopo l’operazione per rimuovere un tumore all’intestino: “Il medico ci ha detto che era Sla ma a papà abbiamo preferito tacerlo, anche se lui aveva capito tutto. Abbiamo deciso di dirgli la verità tre mesi fa ma lui come detto lo aveva già immaginato – ha proseguito il figlio – Da allora la cosa è precipitata ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

