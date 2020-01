Piano investimenti per i Comuni, la norma Fraccaro funziona: stanziati 2,5 miliardi. Secondo Anci e Ance il 98% degli enti ha utilizzato i primi 500 milioni della Manovra 2018 (Di domenica 19 gennaio 2020) L’annuncio è di quelli importanti: la cosiddetta “norma Fraccaro” entra ora nel vivo. A Comunicarlo è stato lo stesso sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro: “È ufficiale, parte il più grande Piano di investimenti diretti per i Comuni italiani: stanziamo 2 miliardi e mezzo di euro da spendere per lo sviluppo sostenibile del Paese. Vogliamo archiviare l’era dei tagli agli enti locali facendo ripartire la crescita dell’Italia dai territori e dalla sostenibilità ambientale”. Già con la manovra 2018 e poi con il decreto Crescita, ha spiegato Fraccaro, il governo ha erogato 900 milioni di euro ai Comuni per realizzare opere di riqualificazione del territorio e di sviluppo sostenibile. “I dati diffusi dall’Anci e dall’Ance sugli effetti di queste misure sono a dir poco incoraggianti: ben il 98% dei Comuni ha utilizzato queste risorse e la spesa effettiva per gli ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

