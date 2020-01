Perché il presidente della RAI Marcello Foa non vuole il rapper Junior Cally a Sanremo (Di domenica 19 gennaio 2020) Con riferimento all’annunciata partecipazione del rapper Junior Cally al Festival di Sanremo, il presidente della Rai, Marcello Foa, si sveglia improvvisamente e detta una nota alle agenzie di stampa in cui esprime “forte irritazione per scelte che vanno nella direzione opposta rispetto a quella auspicata”. “Il Festival – dichiara il presidente della Rai -, tanto più in occasione del suo 70esimo anniversario, deve rappresentare un momento di condivisione di valori, di sano svago e di unione nazionale, nel rispetto del mandato di servizio pubblico. Scelte come quella di Junior Cally sono eticamente inaccettabili per la stragrande maggioranza degli italiani”. E chiede che Amadeus sappia ”riportare il festival nella sua giusta dimensione”. Il presidente della RAI Marcello Foa non vuole il rapper Junior Cally a Sanremo Il Festival, continua il ... Leggi la notizia su nextquotidiano

c_appendino : Perché la Regione Piemonte, guidata dal Presidente @Alberto_Cirio, non rimborsa una quota del bollo auto (tassa reg… - mannocchia : Che poi, ricordatemi chi era Presidente del Consiglio quando l'Europa ha stretto l'accordo con Ankara per il contro… - agorarai : 'Quota100 ha contribuito a far crescere l'occupazione perché quando vanno in pensione nuove persone si sbloccano po… -