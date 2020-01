Partita in Italia interrotta due volte: la reazione dei tifosi è sorprendente (Di domenica 19 gennaio 2020) Si è giocata la giornata valida per il campionato di Serie C, tante indicazione nelle utime ore con la stagione che entra sempre pià nel vivo con le squadra in corsa per gli obiettivi. Nel frattempo si è verificato una doppia interruzione per un ripetuto blackout elettrico, l’episodio si è verificato allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco per l’incontro di calcio Lecco-Novara valido per la 22/a giornata. Negli ultimi giorni gli addetti avevano provveduto ad effettuare degli interventi all’impiato ma i riflettori si sono spenti una prima volta all’undicesimo minuto del secondo tempo poi sono stati riaccesi e si sono rispenti. La Partita è stata interrotta per circa 30 minuti, tutto lo stadio è rimasto al buio ed i tifosi hanno in parte provveduto con torce ‘imporvvisate’. Poi la Partita è ripresa e si è conclusa sul risultato di 3-2. LEGGI ANCHE ... calcioweb.eu

juventusfc : @mdeligt_04 @bonucci_leo19 @DanieleRugani @1913parmacalcio @PauDybala_JR @Cristiano @emrecan_ @douglascosta ??… - gualtierieurope : In 10 anni 1.000 mld di investimenti verdi. Con #EUGreenDeal impegno senza precedenti per la transizione ecologica,… - Inter : ?? | MATCH REPORT Una partita mai in discussione: il racconto di #InterCagliari minuto per minuto! ?? #CoppaItalia… -