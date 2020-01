Paola Barale al vetriolo contro Alfonso Signorini: “Mancanza di rispetto…” (Di domenica 19 gennaio 2020) In uno dei suoi ultimi messaggi sul web, Paola Barale ha espresso alcuni giudizi al vetriolo contro Alfonso Signorini, esprimendo un suo parere su un accaduto in particolare. Durante la quarta puntata della diretta del realty di Canale 5, ha condannato aspramente l’atteggiamento assunto da alcuni inquilini della casa, considerandolo sessista. Se Paola Barale non ha contestato le parole di Alfonso Signorini, ha però voluto lanciare qualche frecciatina al conduttore. Non tanto per il suo ruolo di presentatore del reality, ma piuttosto per quello di direttore di un settimanale. Lo sfogo di Paola Barale Durante la quarta puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha tenuto a precisare quanto le parole di Salvo Veneziano, squalificato poi dalla casa, siano state un esempio di cattiva televisione (ndr.). Dopo aver visto la puntata in questione, Paola Barale ha ... Leggi la notizia su velvetgossip

