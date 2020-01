Pallanuoto femminile, l’Italia batte 18-6 la Francia e chiude il girone al terzo posto agli Europei 2020 di Budapest (Di domenica 19 gennaio 2020) L’Italia supera la Francia per 18-6 nella quinta giornata degli Europei di Pallanuoto femminile e chiude la prima fase al terzo posto nel girone B proprio davanti ale transalpine, ed ora martedì 21 alle ore 16.00 sfiderà nei quarti di finale la seconda classificata del girone A, ovvero la vincente di Russia-Grecia, che si disputerà oggi alle ore 17.30 (in caso di pareggio sarà seconda la Russia). Nel primo quarto il match risulta equilibrato: Bianconi apre le marcature, ma Daule pareggia. Immediato 2-1 di Garibotti, con l’azzurra che però sbaglia un rigore dopo un paio di minuti, così le transalpine puniscono il Setterosa trovando il 2-2 con Guillet. L’Italia però arriva al primo intervallo avanti 3-2 grazie al gol di Bianconi a pochi secondi dalla prima sirena. Nel secondo periodo la rete di Aiello scava il primo solco della gara, poi Avegno segna in superiorità ed il ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Italia-Francia 0-0 pallanuoto femminile Europei 2020 in DIRETTA: Setterosa per blindare il terzo posto -… - zazoomnews : LIVE Italia-Francia pallanuoto femminile Europei 2020 in DIRETTA: Setterosa per blindare il terzo posto - #Italia-… - OA_Sport : Pallanuoto femminile, Europei 2020: il Setterosa chiude il suo cammino preliminare con la Francia -