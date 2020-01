Pallanuoto femminile, l’avversario dell’Italia ai quarti di finale: data, programma, orario e tv Europei 2020 (Di domenica 19 gennaio 2020) Si è completato il percorso nel girone preliminare del Setterosa agli Europei di Pallanuoto femminile in quel di Budapest. Oggi, alla Duna Arena, in terra ungherese, la Nazionale italiana ha affrontato e sconfitto la Francia, centrando la terza vittoria in cinque incontri, ottenendo il terzo posto finale nel proprio raggruppamento. Questo significata che Queirolo e compagne dovranno vedersela nei quarti di finale con la seconda del girone opposto, che sarà una tra la Grecia e la Russia. Pertanto, ritroveremo nella vasca magiara le nostre ragazze alle ore 16.00 del 21 gennaio e ci si augura che, dopo un percorso lastricato di difficoltà, sappiano trovare il bandolo della matassa. Pallanuoto femminile, l’avversario dell’Italia ai quarti di finale: data, programma, orario e tv Europei 2020 Martedì 21 gennaio l’Italia della Pallanuoto femminile scenderà in vasca per i ... Leggi la notizia su oasport

