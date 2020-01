PAGELLE Brescia Cagliari | Torregrossa indomabile | Joao Pedro incanta Follia Balotelli

L’importanza di chiamarsi Ernesto - Torregrossa fa il fenomeno ma Joao Pedro risponde : Brescia-Cagliari 2-2 - le PAGELLE : Brescia-Cagliari – Una bella partita tra Brescia e Cagliari si chiude sul 2-2. Emozioni e gol in un match molto piacevole. Primo tempo scoppiettante al “Rigamonti”. E’ il Cagliari a partire meglio con Simeone che impegna Joronen. I sardi legittimano il miglior approccio rispetto agli avversari andando in vantaggio con il colpo di testa di Joao Pedro su assist di Nandez. Dodicesima rete in campionato per il ...

PAGELLE Sampdoria Brescia : Linetty monumentale - Balotelli assente : I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 19ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Sampdoria Brescia Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Sampdoria e Brescia, valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Linetty FLOP: Balotelli VOTI Sampdoria (4-4-2): Audero 6; Bereszysnki 6 (dal 86′ Murillo sv), Chabot 6.5, Regini 5.5, Murru 6; Linetty 8, Vieria 6.5(dal 82′ Ekdal 6), Thorsby 7, ...

Sampdoria-Brescia 5-1 - Quagliarella torna bomber : le PAGELLE di CalcioWeb - Jankto e Linetty gol e assist : Sampdoria-Brescia – Vittoria in rimonta per la Sampdoria di Claudio Ranieri sul Brescia di Eugenio Corini. I blucerchiati tornano così al successo, mentre si apre una mini-crisi per le Rondinelle. Partenza migliore degli ospiti con il gol del vantaggio di Chancellor su grande assist di Torregrossa. Seconda rete in Italia per il centrale venezuelano. La Samp rimane per un po’ tramortita ma quando si riaccende è letale. Linetty ...

Brescia-Lazio 1-2 : Highlights - Voti - PAGELLE e Tabellino : Brescia-Lazio finisce 1-2, gli uomini di Inzaghi vincono l'ennesima partita in pieno recupero grazie al solito Immobile Alle 12:30 è andata in scena la prima partita di Serie A del 2020 che ha dato avvio anche al diciottesimo turno del campionato. Sono gli uomini del Brescia ad andare sorprendentemente in vantaggio grazie ad un gol […]

Adesso chiamatela ‘zona Lazio’ - i biancocelesti ribaltano il Brescia nel recupero : le PAGELLE di CalcioWeb : Brescia-LAZIO – Si è concluso il lunch match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, il turno si è aperto con la partita tra Brescia e Lazio. Le Rondinelle hanno nuovamente cambiato passo dopo il ritorno in panchina di Corini, il periodo difficilissimo con Grosso è ormai alle spalle, la squadra gioca con grande sacrificio come dimostra anche la partita di Mario Balotelli, la partita per i padroni di casa è ...

PAGELLE Parma Brescia 1-1 : Balotelli e Grassi incidono - male Donnarumma VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Parma Brescia Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Parma e Brescia, valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Balotelli FLOP: Donnarumma VOTI Parma (4-3-3): Sepe 6, Darmian 5,5, Iacoponi 6, Bruno Alves 5,5, Gagliolo 6; Brugman 5,5 (74′ Kucka 6), Hernani 6, Barillà 6 (81′ Pezzella SV); Gervinho ...