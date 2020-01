Paderno Dugnano, torna il campo con i tulipani da raccogliere: offerte di lavoro (Di domenica 19 gennaio 2020) Anche per il 2020 fiorisce il campo di tulipani a Paderno Dugnano e non mancano offerte di lavoro con la ricerca di personale. Per il secondo anno consecutivo il Garden Steflor tra marzo e aprile proporrà l’iniziativa che lo scorso anno ha richiamato migliaia di persone. La location sarà la stessa: poco prima di Natale sono stati seminati i bulbi nel campo tra le vie Santi e Toscanini dalle spalle dal Garden di via Erba nel quartiere di Calderara. Tante le novità che attenderanno la clientela che potrà raccogliere personalmente i tulipani delle meraviglie. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

