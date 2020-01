Paderborn-Bayer Leverkusen, Bundesliga: pronostici (Di domenica 19 gennaio 2020) Paderborn-Bayer Leverkusen è una partita della diciottesima giornata di Bundesliga, la prima del girone di ritorno, e si gioca domenica alle 18.00: le probabili formazioni, i pronostici e la diretta in tv e in streaming. Paderborn – Bayer Leverkusen domenica ore 18:00 Grazie alla vittoria sull’Eintracht Francoforte centrata nell’ultimo turno, il Paderborn ultimo in classifica è tornato a sperare nella salvezza. La situazione di classifica resta ancora molto difficile, ma quel successo unito alle vittorie nelle amichevoli giocate durante la sosta invernale contro Lotte, Bochum e Hannover hanno alzato il morale della squadra. Di fronte ci sarà un Bayer Leverkusen abbastanza deludente nel girone di andata. Il rendimento è stato discontinuo e nonostante il gioco molto offensivo voluto dall’allenatore Peter Bosz lo spettacolo si è visto raramente. In questa ... Leggi la notizia su ilveggente

