Oxfam:Italia,"ferma" con diseguaglianze

Inil 30% dei giovani occupati guadagna meno di 800 euro al mese e il 13% degli under 29 è in "povertà lavorativa". Così l',confederazione di 'no profit' mondiali dedicate alla riduzione della povertà globale. Fermo l'ascensore sociale,la differenza di genere pesa sulle donne: le "working mom" al 57%, le lavoratrici senza figli salgono al 72,1%. E la ricchezza dell'1% deglini supera quella del 70% più povero. I dati arrivano alla vigilia del vertice annuale del World Economic Forum di Davos, in Svizzera.(Di lunedì 20 gennaio 2020)