Oroscopo Branko oggi | domenica 19 gennaio 2020 | le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko: le previsioni dell'astrologo per la giornata di oggi Oroscopo Branko – Cosa dicono le stelle nell'Oroscopo di Branko di oggi, domenica 19 gennaio 2020? L'astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo Oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come "Il Messaggero". Di seguito le previsioni complete segno per segno dell'Oroscopo di Branko di oggi, domenica 19 gennaio 2020: Ariete Cari Ariete, si conclude la fase i cui il Sole di Capricorno creava disturbo, si avvicina Marte fiammante e una Luna passionale, l'amore è un trionfo questa domenica secondo Branko. Riorganizzate al meglio la vita domestica. Toro Cari Toro, il mese del Capricorno vi ha offerto molto, ma si conclude con una Luna piuttosto aggressiva nel settore dei rapporti stretti. Il disturbo aumenta a causa di Mercurio che pungola il vostro punto ...

